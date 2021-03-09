شهادات عليا منسوبة لجامعات دولية.. ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بالنزهة







واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، حيث أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية " غير مرخصة" بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات دولية "خلافًا للحقيقة" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.





أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص

كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على الطلبة من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع

الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية، والتى تقوم بتنظيم دورات تعليمية وإصدار شهادات عليا بمختلف التخصصات وأن الشهادات التى يمنحها للدارسين تــمكنهم مــــن الإلتحـــــاق بالعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج "خلافًا للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى ( الأمن العام – أمن القاهرة) أمكن ضبط المسئول المشار إليه بمقر الأكاديمية وعثر بحوزته على (شهادة دولية منسوب صدورها لإحدى المعاهد التعليمية بالخارج خالية البيانات يستخدمها المتهم فى الإحتيال على ضحاياه - مجموعة من الكتب والملازم الخاصة ببعض المواد العلمية منسوبة لإحدى الأكاديميات فى مجالات مختلفة- كمية من إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقى الأكاديمية دفعات مالية من عملائها نظير الدورات والشهادات التى تمنحها الأكاديمية - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة - جهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بصور من المستندات المضبوطة )، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مواجهة جرائم النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

