



نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2021 (3 اعدادي) بالاسم ورقم الجلوس بجميع محافظات مصر عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي





نتيجة الشهادة الاعدادية، يترقب الالاف من الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2021 جميع المحافظات خلال الايام القادمة، وذلك بعد أن انهى طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات نصف العام يوم امس الموافق الاحد 7 من شهر مارس الجاري، وتجرى الآن اعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة او نقصان.





نتيجة الشهادة الاعدادية

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الايام المقبلة، وذلك حتى يستطيع كل الطلبة معرفة درجاتهم ومجموعهم قبل بدء الترم الثاني، وحتى الآن لم يتم ايضاح إذا كانت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول سيتم اعلانها من خلال المدارس أم أيضا من خلال المواقع الالكترونية الخاصة بالمديريات التعليمية كعادة كل عام.





نتيجة الثالث الاعدادي الترم الاول 2021

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2021 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات “القاهرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، دمياط، سوهاج، الفيوم، الدقهلية،…” من خلال اتباع الخطوات التالية وستحصل على درجاتك في كل المواد:





- قم بالضغط على موقع نتيجة الشهادة الاعدادية.

- قم باختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

- قم بادخال اسم الطالب او رقمه جلوسه في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على كلمة “استعلام”.

- ستظهر لك نتيجتك ودرجاتك.



