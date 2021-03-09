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بعد واقعة طفلة المعادي.. برلمانية تطالب الحكومة ومجلس النواب بتغليظ عقوبات التحرش

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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طالبت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتعديل عقوبات هتك العرض والتحرش لتشمل الأطفال أيضا وذلك بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي التي تم تداولها في السوشيال ميديا.

وقالت صبورة السيد، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن حادثة طفلة المعادى منظورة أمام القضاء، لكن لابد من تعديل القانون لأن جريمة التحرش وهتك عرض طفلة في حد ذاتها غير آدمية ولا بد أن تكون لها عقوبة خاصة مغلظة متابعة:" هناك أمثلة عديدة حدثت من قبل لذا لا بد من وجود ضوابط أكثر لمنع هذه الظواهر".

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة ومجلس النواب بتقديم تعديلات على قانون العقوبات وكل مواد التحرش وهتك العرض وتغليظ العقوبات، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة خاصة ان كل فترة تقع حادثة ولا يبالي المتحرشين من تكراراها.‎


وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الشاب المتهم بالتحرش بطفلة صغيرة بالمعادي وملامسة أجزاء من جسدها، وجاري التحقيق معه.

جاء ذلك بعد أن تداول عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، يرصد لحظة تحرش شاب بطفلة صغيرة بالمعادي وملامسة أجزاء من جسدها، مما أثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب لرواد السوشيال ميديا وطالبا بسرعة القبض على الشاب وفتح تحقيق فوري في الواقعة.

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