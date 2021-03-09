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مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارتين ببني سويف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، في حادث سير، وقع، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، أعلى نفق أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.

وتلق اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، أعلى نفق أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين بموقع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بـ3 سيارات لمكان البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وتم نقلهم إللى مستشفى بني سويف الجامعي، لاجراء الإسعافات الأولية للمصاب، وإيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وصّرح مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن الحادث نتج عنه وفاة "عبد الرحمن أيمن مصطفى" 27 سنة، مقيم بني سويف، وإصابة "محمد احمد حسين" 35 سنة، مقيم بني سويف، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وخضع المصاب للكشف الطبي والفحص المعملي، وأجريت له الإسعافات الأولية وتم إحتجازه تحت الملاحظة.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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