برلمانية: الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة خطوة جديدة لإنصافها في المجتمع



ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإستعانة بالمرأة في كلًا من مجلس الدولة والقضاء الأعلي، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تؤكد على إنصاف المرأة المُستمر.



وأكدت أبو السعد، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أعطى مكانة كبيرة للمرأة المصرية طوال السنوات السبع الماضية، تلك الفتره التي فتحت للمرأة آفاقا جـديدة لم تتح لـها من قبل ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات المختلفة.





وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، أن تواجد المرأة في مجلس الدولة والقضاء إضافة جديدة لإنجازاتها وللدولة، حيث تجني ثمارها خلال الفترة المُقبلة، مُشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصـرها الذهبي، وأنه لـم يعد هنـاك سقف لطموحاتها، لاسيـما في ظـل وجود إرادة سياسية مسـاندة ومؤكدة عن دورها الرئيسي في تحقيق البناء والتنمية في الـدول والمجتمعات، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء.

