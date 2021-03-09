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مسئولو الاسكان يتفقدون عدد من المشاريع السكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهازمدينة أكتوبر الجديدةعدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك عقب أيام من تولي الأخير رئاسة جهاز المدينة، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لاستكمال مسيرة العمل بالمشروعات المختلفة، وإزالة أي عقبات. 

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بقطاعات منطقة الـ٨٠٠ فدان الأربعة،  واستمعوا لبعض شكاوي ومقترحات الساكنين، كما تفقدوا منطقة ابني بيتك ٦ ومشروع سكن مصر شمال الواحة.

كما تفقد مسئولو الوزارة، موقع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ الف متر مكعب لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، حيث أشاد المهندس كمال بهجات  بحجم الجهود المبذولة لسرعة إنهاء وتشغيل مشروعي المحطة والخزان، حيث سيخدم الخزان مناطق الإسكان الاجتماعى بالـ٨٠٠ فدان وسكن مصر ودجلة بالمز والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

كما أكد مسئولو الإسكان على تكثيف معدلات الأعمال للانتهاء من باقي وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي لتسليمها لمستحقيها طبقا للخطة المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا. 

من جانبه عقد المهندس محمد عبدالمقصود اجتماعاً موسعاً، مع مسئولي الجهاز من النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وآلية المتابعة للوصول إلى أفضل أداء ممكن. 

كما أثنى المهندس محمد عبدالمقصود، على الجهد المبذول بالمشروعات خلال فترة تولي المهندس عادل النجار،  رئاسة جهاز المدينة، متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة بعد توليه رئاسة جهاز مدينة ٦ أكتوبر

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وزارة الاسكان ومدينة 6 أكتوبر الجديدة وزارة الاسكان الاسكان

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