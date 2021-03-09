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السيسي لـ"أهالي القرى": أتابع تعليقاتكم وهذا ما لاحظته

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مصر وبكل القيمة الكبيرة والعظيمة التي قدمها الشعب المصري بأكمله، مفيش مكان في مصر إلا ما قدم شهيد في الجيش والشرطة ومؤخرًا في القطاع الطبي.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن هذا ثمن عظيم لأمر عظيم لدولة فيها 100 مليون تعيش في سلام وأمن وأمان واستقرار.

وتابع، أن الحكومة تستعد بشكل جيد جدًا لتوفير حياة كريمة وتغيير حياة ما يقرب من 58 مليون إنسان للأفضل، موضحًا أنه يتابع تعليقات المواطنين في قرى مصر ولاحظ حرصهم على توفير فرص عمل لأبنائهم، معقبًا: "الريف ترك سنين طويلة، وهذا ليس إسقاطا على أحد، وتحرك الدولة بجهد وأموال مصر لتغيير هذا الواقع، مهم لأهل الريف يعرفوا أنهم هيساعدونا، الأرض الزراعية والحفاظ عليها مسئولية كبيرة في أعناقنا جميعًا، وأي تعدي على هذه الأراضي يعني فقدان قدراتنا الانتاجية وفرص العمل لأبنائنا الذين تسعوا لتوفير فرص عمل لهم".

وأكد، أنه لو استمر التعدي على الأراضي الزراعية لن نجد فرص عمل، مجابهتنا لمستقبلنا تدعونا للانتباه بشدة لكل كلمة تهدف لمصلحتنا كلنا، فنحن نحتاج أن يكون نمو الريف رأسي وليس أفقي، معقبًا: "معندناش خيارات تانية، مبقاش ينفع نتعامل مع البناء بالاستهانة والطمع اللي من قبل".

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ندوة تثقيفية قرى مصر الصعيد السيسي الريف

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