Advertisements

باسمك ورقم جلوسك.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الاول (الصف الثالث الاعدادي) في جميع المحافظات (اعرف نتيجتك الآن)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:57 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
Advertisements

باسمك ورقم جلوسك.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الاول (الصف الثالث الاعدادي) في جميع المحافظات (اعرف نتيجتك الآن)

تعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول من بين أكثر النتائج المنتظرة في جميع المحافظات خلال الساعات الجارية، وهذا بعدما أعلنت مديريات التربية والتعليم في أغلب محافظات الجمهورية عن اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021 بعد نهاية مرحلة تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة النتائج من قبل اللجان المختصة في كل المديريات التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الأول
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول في كافة المحافظات في غضون الأيام المقبلة، وذلك بعدما انتهت فترة الامتحانات التي تقرر عقدها بنظام الامتحان المجمع في كل المواد خلال الأيام الأخيرة في كل المدارس التابعة للوزارة.

ويذكر بأن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت بأن ظهور نتائج الطلاب في المرحلة الإعدادية وخاصة نتيجة تالتة اعدادي 2021 الترم الأول ستكون متوفرة عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية في كل المحافظات وكذلك داخل المدرسة التابع لها الطالب.

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021
يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم بشكل مستمر عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 الفصل الدراسي الأول داخل كافة المحافظات، وهذا بعدما انتهت فترة امتحانات فصول النقل وكذلك امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية وتحديدًا مطلع الأسبوع الجاري.

وقد جاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول على هذا النحو التالي:

- قم بالدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب (اضغط هنا).
- اختر قسم نتائج الطلاب ومن ثم ابحث عن نتيجة تالتة اعدادي 2021.
- اكتب رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم اضغط على استعلم.
- يجب الانتظار لمدة ثوانٍ معدودة حتى يتم تحميل النتيجة.

باسمك ورقم جلوسك.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الاول (الصف الثالث الاعدادي) في جميع المحافظات (اعرف نتيجتك الآن)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الاول نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

أخبار تهمك

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 23 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعة و نصف

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

لينك Fire.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الدقهلية التيرم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية Dakahlia من هنا

Successful | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم | نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الـDakahlia عندنا

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين