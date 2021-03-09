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"الإحصاء": 3.28 مليار دولار عجـز الميزان التجارى ديسمبر الماضي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.28 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 14٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 0.1٪، حيـث بلغـت 2.76 مليــار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2020، مقابل 2.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة 38.3٪، البترول الخام بنسبة 0.7٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 3.3٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 12.5٪).


 وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2020، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (ملابس جاهزة بنسبة 8.0٪، أسمدة بنسبة 45.3٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة  35٪.

وانخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 8.1٪، حــيث بلغـــت 6.04 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر  2020  مقابل  6.58  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها "مواد أولية من حديد او صلب  بنسبة  19.0%، سيارات ركوب بنسبة 16.8٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة  18.5٪، أجهزة تليفون للأفراد  بنسبة 38.2٪".

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: ( البترول الخام  بنسبة  3.6٪ ، منتجات البترول بنسبــة 10.2٪, قمح  بنسبة  16.5 ٪، ادوية ومحضرات صيدلة  بنسبة 13.7٪  ).

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