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القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، نعمات الهادى سعيد، وذلك تلبية لطلبها، بعدما كتبت على مواقع التواصل الاجتماعى رغبتها فى لقاء وزيرة التضامن الاجتماعى.
 
وتستعد نعمات للزواج في شهر مايو المقبل، حيث فقدت إحدى قدميها جراء حادث تعرضت له خلال دراستها بالمرحلة الابتدائية مما أدي الي إصابتها بإعاقة حركية.
 
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على لقاء الفتاة فى مكتبها، متمنية لها دوام التوفيق فى حياتها الزوجية خلال الفترة المقبلة، ومؤكدة على دعم الوزارة لها وتلبية كافة مطالبها،موجهة بإجراء كشف طبى شامل على الفتاة وتوفير جهاز تعويضى لها.
 
كما وجهت نيفين القباج بصرف 10 آلاف جنيه نقدى لنعمات مصاريف زواج، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية « الغسالة – الثلاجة – البوتاجاز» من إحدى الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لها وتذليل أى صعوبات قد تواجهها.
 
ومن جانبها أبدت الفتاة سعادتها بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعى، وأستجابتها السريعة لتلبية طلبها، مؤكدة علي أن هذا الأمر أدى إلى رفع حالتها المعنوية،كما أنه يؤكد على دعم الدولة لأبنائها،خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.  
 
ووجهت نعمات الدعوة لوزيرة التضامن لحضور حفل زفافها فى شهر مايو المقبل،وهو الأمر الذى قابلته نيفين القباج بترحاب كبير ووعدتها بالحضور ومشاركتها فرحتها بحفل الزفاف.
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  
القباج تلبى رغبتها.. "وزيرة التضامن الإجتماعى" تستقبل نعمات.. وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه..وتوفير جهاز تعويضى  

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