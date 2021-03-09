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دفعة مارس.. مواعيد استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر مكاتب البريد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:02 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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دفعة مارس.. مواعيد استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر مكاتب البريد

منحة العمالة الغير منتظمة 2021، اتاحت وزارة القوي العاملة الاستعلام الالكتروني للمنحة المقدمة من جانب رئاسة الجمهورية وذلك من خلال الرابط الخاص بها حيث يتم التعرف علي مواعيد استحقاق الدفعات المستحقه من خلال الموقع ، وتجدر الاشارة الي ان الوزارة قد قامت بصرف خمس دفعات خلال الاشهر الماضيه ولم يتبقي سوي دفعه واحده وهي الدفعه السادسه والاخيره التي بدأ القيام باجراءات صرفها بالامس الموافق السابع من مارس وستستمر اعمال الصرف الي ان يتم الانتهاء من اخر فرد مستحق .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
اتاحت وزارة القوي العامله منحة العمال الغير منتظمة للعمال الذي فقدوا اعمالهم بسبب تفاقم وباء كورونا الذي ادي الي توقف الكثير من الانشطة التجاريه التي كانت تعد المصدر الرئيسي لرزقهم الذي كانوا يتقاضونه باليوميه ، وتجدر الاشارة الي ان المبلغ لتي اتاحته الحكومه الي العماله بقيمة خمسمائة جنية شهريا لاجمالي مبلغ الف وخمسمائة جنيه مقسمة علي ثلاثة اشهر يتم منحها للعمال بعد التاكد من انطباق الشروط التي وضعتها الوزارة ليصل الدعم الس مستحقية .

كيفية الاستعلام عن منحة العماله
يسرت وزارة القوي العامله العديد من الطرق للاستعلام عن منحة العماله وذلك عبر الخط الساخن 142 او موقع الوزارة من خلال الخطوات التاليه :

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوي العامله.
- الضغط علي منحة العماله الغير منتظمة .
- ادخال الاسم والرقم القومي .
- الضغط علي زر استعلام .

دفعة مارس.. مواعيد استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر مكاتب البريد

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