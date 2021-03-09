بعد تعرضه للعنصرية.. كروتوني يتضامن مع أدم وناس

أصدر نادي كروتوني الإيطالي بيانا رسميا يدين فيه الإساءات العنصرية، التي تلقاها الدولي الجزائري المعار من نابولي، آدم وناس، على مواقع التواصل الاجتماعي.





كشف اللاعب المتوج بكأس أمم افريقيا 2019 مع منتخب بلاده عبر حسابه على إنستغرام، أنه تلقى إساءات عنصرية بعد تسجيله هدفاً خلال فوز فريقه 4-2 على ضيفه تورينو، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المحلي.





وشارك وناس (24 عاماً) عبر خاصية القصص بعض التعليقات التي وصلته، وأردفها بتعليق "هل هذا طبيعي؟".





وسجل صانع الالعاب الهدف الاخير في اللقاء في الوقت بدل الضائع، كان الثاني له في خمس مباريات مع كروتوني منذ وصوله على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية، ومرر الكرة الحاسمة في الثالث، واختير رجل المباراة.





وتلقى اللاعب عبارات مسيئة، حيث تمنى له البعض "الموت"، وطالبه "بالعودة إلى أفريقيا"، ووصفه أحد التعليقات بأنه "قرد" و"زنجي".





وأدان رئيس كروتوني، جاني فرينا، الإهانات التي تعرض لها آدم وناس على وسائل التواصل الاجتماعي".





وتابع في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "يجب إدانة العنصرية دائماً وفي أي ظرف، بشكل واضح وصريح".





وأردف: "لا يكفي الحديث عن تصرف قلة من الناس، يجب أن يكون لكل شخص موقف لا لبس فيه، خاصة للاشخاص أمثالنا الذين يشكلون مثالاً للملايين من الأطفال".