السيسي: التاريخ سيتوقف أمام تضحيات الشهداء إجلالا واحتراما (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اليوم تتلاقى فيه تضحيات شهداء الوطن مع مفاخر مجدهم، وهو يوم من أعظم الأيام في تاريخ أمتنا، وهو يوم الشهيد.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن الشهداء كتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم تسير على خطاهم وتقتدي برحلة كفاحهم، وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، وإنما يتطلب الجهد والتضحية، وما حققه أبناء مصر يؤكد أن أرضها المقدسة لا يمكن أن تنضب أبدًا من الأبطال.



