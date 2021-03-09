سقوط أشهر تاجرعملات أجنبية في الجيزة

واصلت أجهزة الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير فرع أحد البنوك "سابقًا" مقيم بالجيزة، بإستغلال وظيفته في ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال إستخدام حسابات بعض عملاء البنك وتنفيذ عمليات إيداع وسحب على تلك الحسابات دون علم أصحابها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون محققًا بذلك أرباح لشخصه بالمخالفة للقانون.



وقد بلغ حجم تعاملات المذكور نحو ( 118 ألف يورو أوروبى- 140 ألف دولار أمريكى- 10 مليون جنيه مصري).



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.