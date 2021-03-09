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السيسي: العقد الأخير أحدث جرحا غائرا في صدر مفهوم الدولة الوطنية (فيديو)
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:25 م
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم قد شهد خلال العقد الأخير أحداثا غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار مما أحدث جرحًا غائرًا في صدر مفهوم الدولة الوطنية، لافتًا إلى أن المنطقة التي نعيش فيها كانت بؤرة هذه الأحداث، حيث انتهكت سيادة الدول وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن مصر فطنت بكل هذه الأحداث والتطورات وبنت سياج متين من القوة والوعي والإدراك حصنت به شعبها بدعم من جيشها صاحب العقيدة الوطنية التي تربي عليها وهي الولاء المطلق لأرض وشعب مصر.
ووجه تحية إجلال وتعظيم لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على اختلاف رتبهم ودرجاتهم لما يحملونه من شرف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، وإلى رجال الشرطة المخلصين بجهودهم في حفظ أمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار حتى تتمكن باقي أجهزة الدولة من اداء دورها الوطنية المنوط بها.
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