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رسميا ..ايمن الجمل مديرا فنيا للزرقا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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علمت مصادرنا ب"الفجر الرياضى" أن مجلس إدارة نادى الزرقا برئاسة النائب سمير موسى قد توصلت لإتفاق مع أيمن الجمل بشأن توليه قيادة الفريق فى الفترة المقبلة.

مفاوضات الجمل بدأت منذ أيام عقب رحيله عن قيادة الحمام المطروحى حيث يسعى مجلس الإدارة بنادى الزرقا لعودة الجمل لقيادة الفريق بعدما نجح فى قيادته سابقا لبر الأمان بعدما كان الفريق مهددا بالهبوط.

جدير بالذكر أن الزرقا يحتل المركز الأخير بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد ١٣ نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى تعرض لها بهدفين أمام طنطا أول أمس.

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