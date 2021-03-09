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ديلى ستار: صلاح طلب الرحيل عن ليفربول الإنجليزي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي بريطاني مساء اليوم الإثنين عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.


رحيل محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي
وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، حريص على مغادرة الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع محمد صلاح، فى ظل صعوبة ضم الفرنسي كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.


وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن، موضحة أن محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، ينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2023 ولا يحق له الرحيل دون موافقة ناديه.

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