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السيسي: جهود الأطباء ضد كورونا سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للأطقم الطبية على قيامهم بدورهم بكل تفاني وإخلاص لمحاربة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم أجمع.

وأكد "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن ما يقوموا به الأطقم الطبية من جهد كبير لتوفير الراحة والطمأنينة للمرضى سيبقى خالدًا في ذاكرة الشعب المصري.

كما وجه التحية للحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة على ما تقوم به من أداء متميز ضربت به المثل في قدرتها على إدارة الازمات بحكمة لتوفير كافة المستلزمات الطبية واللوجستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات جائحة كورونا.

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