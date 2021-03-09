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موقع "Travel Pulse" الأمريكي: مصر وجهة سياحة آمنة ويمكن السفر إليها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
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نشر موقع Travel Pulse "ترافيل بلس" الأمريكي المتخصص في السياحة والطيران تقريرًا عن "الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التي يمكن للمسافرين الأمريكيين زيارتها في الوقت الحالي"، حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين مقصدًا سياحيًا على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكي الآن.

جاء ذلك في إطار المقالات والتقارير المستمرة التي تبرزها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية عبر منصاتها المختلفة.

وأوضح التقرير أن المقاصد التي تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة للسائح الأمريكي، وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سلامة صحية للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأشار التقرير أن بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر في هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة PCR سلبي يتم إجراءاها قبل 72 ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.

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مصر كورونا المقاصد السياحية الفجر الاثار Travel Pulse

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