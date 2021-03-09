استجابة لطلب محافظ أسوان.. مؤسسة مصر الخير تبنى عقار

في إطار حرص محافظة أسوان لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وعقب تقدم المواطن سيد محمد مرسى أحد أهالى عزبة رؤوف بكوم أمبو بشكوى للواء أشرف عطية محافظ أسوان لحماية 5 أسر بأجمالى 22 مواطن من أنهيار العقار السكنى المائل المقيمين فيه والذى يهدد أيضًا أرواح وسلامة أهالى المنطقة



وتم إزالة العقار بعد صدور تعليمات محافظ أسوان للوحدة المحلية بتنفيذ ذلك على نفقة المحافظة، فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالإستجابة الإنسانية من مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعه حيث قامت المؤسسة بإنشاء عقار سكنى جديد لهذه الأسر يضم 5 شقق للسكن فيها بعد أن كانوا معرضين للتشرد.





مكلفًا رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بتسهيل إجراءات إدخال المرافق العامة للعقار الجديد تخفيفًا عن كاهل هذه الأسر ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.