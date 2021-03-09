"المالية تطلق الموقع الإلكترونى المطور للوزارة





أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة المالية بشبكة الإنترنت:

www.nof.gov.eg فى نسخته الجديدة، بعد تطويره شكلاً ومضمونًا، بأحدث التقنيات التكنولوجية مع مراعاة التأمين القياسية؛ بما يُسهم فى إتاحة المعلومات والبيانات والتشريعات والمؤشرات والإصدارات المالية المعتمدة والموثقة للخبراء المتخصصين والمستثمرين والمؤسسات الدولية؛ من أجل إطلاعهم على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى، والجهود المبذولة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال استعراض المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومات المالية، ومنظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، وغيره من الإصلاحات الهيكلية، على النحو الذى يُساعد أيضًا فى إشراك المواطن المصرى فى سياسات المالية العامة للدولة، وتعميق الوعى الوطنى بما يتحقق من منجزات غير مسبوقة، خاصة الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى، فى مواجهة جائحة «كورونا»؛ بما يتسق مع المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، والانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».





ذكر بيان لوزارة المالية، أن الموقع الإلكترونى المطور للوزارة، يرتكز على تيسير سُبل التصفح الإلكترونى، والحصول على المعلومات؛ من أجل تنمية الوعى الوطنى ماليًا، واقتصاديًا، وتشريعيًا، لافتًا إلى أن هذا الموقع يُتيح خدمات حكومية وأخرى للمواطنين وإعلان المنح الدراسية، وخدمات معلوماتية عن «سلطة التصديق الإلكتروني»، و«السجل العام للمحاسبيين والمراجعين»، إضافة إلى إمكانية الاشتراك بنظام الإخطارات أو الإشعارات، وإطلاق نظام جديد لتلقى الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، واستعراض الإحصائيات وأهم المبادرات والفعاليات التى تتبناها الوزارة.





أشار البيان إلى أن الموقع الإلكترونى الجديد يتضمن إلقاء الضوء على الرؤية العامة للوزارة، وأهدافها، واستراتيجيتها، وأهم الإنجازات التى حققتها، ورؤية «مصر ٢٠٣٠»، التى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات.





أوضح البيان أنه سيتم إتاحة كل البيانات الصحفية، والتقارير الإعلامية، والمحتوى المرئى المتضمن: «المحتوى التليفزيونى، والأفلام المنتجة، والحملات الإعلانية» على الموقع الإلكترونى الجديد، إضافة إلى إتاحة نماذج للاستبيان للمشاركة المجتمعية الفعَّالة.



