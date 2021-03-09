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كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 300 مواطنًا بقرية الشنطور ببني سويف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مديرية الصحة قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بقرية الشنطور بمركز سمسطا، قامت خلالها بتوقيع الكشف الطبية وتوفير العلاج بالمجان لـ322 مواطنًا.

وأكدت المحافظة، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تابع سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار البيان، إلى أن القافلة أستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

تقرير القافلة

وذكر البيان، أنه تبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الشنطور بمركز سمسطا بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية.

ولفت التقرير، إلى أنه تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.
 
كشف وعلاج بالمجان

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف على 322 مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت "46 أطفال، و48 باطنة، و154رمد، و74عظام" فيما تم إجراء تحاليل لـ10 حالات.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

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