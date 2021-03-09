محمد حمص يتحدث عن موقف الإسماعيلي في الدوري ويشيد بقائد الفريق السابق

أكد محمد حمص لاعب الاسماعيلي السابق، أن مهمة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

وقال حمص في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن الإسماعيلي يمر بمرحلة فقدان ثقة وعلى الجهاز الفني أن يعيدها مرة أخرى للاعبين.





وتابع، أن الجماهير بمختلف انتماءاتها حزينة على وضع الإسماعيلي وتراجع نتائجه مؤخرا لان الفريق مكانه الطبيعي في المقدمة.





وأضاف، أن يجب على جميع اللاعبين التكاتف والشعور بمسئولية اللعب في كيان كبير مثل النادي الإسماعيلي.





وأتم، ان حسني عبد ربه من أفضل لاعبي الوسط المدافع في تاريخ مصر.



