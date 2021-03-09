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ضبط 45 شيشة وتحرير 13 محضر بيئة في بمركز الفشن ببني سويف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد خلال عدة حملات أشترك فيها العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن وأشرف حمزاوي نائب رئيس مدينة الفشن من التحفظ علي 45 شيشة بعدة مقاهي وكافيهات ورصد العديد من المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة أستهدفت المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والمطاعم العامة والورش الحرفية بكافة شوارع المدينة لمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتداعيات فيروس كورونا.


فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية في رفع القمامة والمخلفات حيث تم رفع 118 طنًا من القمامة بشوارع المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة والمناطق الشعبية والأحياء السكنية وتفريغ الحاويات والجمع من المنازل وتوريد تلك المخلفات لمصنع السماد العضوي علاوة على جمع القمامة المنزلية بدائرة مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهس وتلت وأبسوج ودلهانس، بمركز الفشن.

وقام مجلس قروي شنرا بالمرورعلى الوحدة الصحية بالقرية وتحرير مذكرة قانونية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها إضافة إلى تحرير 13 محضرا لمخالفات بيئية وإزالة إشغالات الطريق بقرية طلا ومتابعة الأعمال الإنشائية بمدرسة كمون.

وفي سياق آخر، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور بسام رونز، بحملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة ببا، تضمنت المرور على 10 منشآت طبية خاصة، والتي تنوعت ما بين مراكز حضانات ومعامل أشعة وتحاليل وعيادات خاصة، وتم خلالها تحرير عددًا من المحاضر لعدم وجود ترخيص ومخالفات لعدم الإلتزام بسياسات مكافحة العدوى،، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في الشأن.

ومن جانبه شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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