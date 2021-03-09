Advertisements

تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
قام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على حوالي 9 منشآت( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم عمل حملة مكبرة لمكتب اغذية المنصورة المركزي وضبط 580 اغذية متنوعة بياناتها كالآتي: مشروب سكري بطعم الفواكه ٢٠ كرتونه، سناكس ويندوز ٣٠ كرتونه، شيبسي بطعم الطماطم ١٠٠كرتونه *١كيلو =١٠٠ كيلو، دوريتوس ٥٠كرتونه، كرانشي ٥٠كرتونه *١كيلو =٥٠كيلو، تايجر ٥٠كرتونه، سناكس مشكل ١٥٠ كيلو، شيبسي مشكل ٥٠ كيلو.

وذلك لانتهاء الصلاحية وتغير في خواصها الطبيعية
 
كم تم اعدام ٢٠ كيلو تمر شيكولاتة لتغير في الخواص، ٤٠ لتر زيت طعام محروق.، ٥٠ عبوة مياة غازية واحد لتر لتغير الخواص، ٣٠ كيلو توابل مختلفة لتغير الخواص، وتم سحب 36 عينة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أنه تم تحرير عدد 12 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لثلاث منشآت لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لثلاث منشآت لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة.

كما شدد مكي على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.
تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة
تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة
تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة
تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة
تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة
تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

خاص- الكشف عن حقيقة إصابة طاهر محمد بعد غيابه عن مران الأهلي أمس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

منذ أقل من ساعتين

ديلى ستار: صلاح طلب الرحيل عن ليفربول الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ يوم

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 13 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

عاجل.. وزارة المالية تعلن مواعيد الرد علي طلبات إحلال السيارات القديمة

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين