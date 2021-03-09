تفاصيل إعدام أغذية متنوعة في حملات صحية بالمنصورة

وذلك لانتهاء الصلاحية وتغير في خواصها الطبيعية



كم تم اعدام ٢٠ كيلو تمر شيكولاتة لتغير في الخواص، ٤٠ لتر زيت طعام محروق.، ٥٠ عبوة مياة غازية واحد لتر لتغير الخواص، ٣٠ كيلو توابل مختلفة لتغير الخواص، وتم سحب 36 عينة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأشار إلى أنه تم تحرير عدد 12 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لثلاث منشآت لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لثلاث منشآت لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة.



كما شدد مكي على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

قام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على حوالي 9 منشآت( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم عمل حملة مكبرة لمكتب اغذية المنصورة المركزي وضبط 580 اغذية متنوعة بياناتها كالآتي: مشروب سكري بطعم الفواكه ٢٠ كرتونه، سناكس ويندوز ٣٠ كرتونه، شيبسي بطعم الطماطم ١٠٠كرتونه *١كيلو =١٠٠ كيلو، دوريتوس ٥٠كرتونه، كرانشي ٥٠كرتونه *١كيلو =٥٠كيلو، تايجر ٥٠كرتونه، سناكس مشكل ١٥٠ كيلو، شيبسي مشكل ٥٠ كيلو.