تدمير وكر بداخله 10 عناصر من "داعش" بضربة جوية بالعراق

دمرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، وكرًا بداخله 10 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية في محافظة نينوى، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية(واع).

وأصدرت الخلية الأمنية، بيانًا قالت فيه: "طيران التحالف الدولي وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية في جبل عداية، ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الخلية، أن"قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 خرجت لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".

وتابعت: "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل".