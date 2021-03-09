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السيسي لأسر الشهداء: "أنتم في قلب وعقل مصر" (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتضحيات أسر الشهداء الأبرار، موجهًا لهم تحيات وتقدير شعب مصر على صبرهم وتحملهم واحتسابهم فقيدهم عند الله، ورضاهم بقضاء الله وقدره.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، لأسر الشهداء: "أنتم في قلب وعقل مصر ولن نترككم تواجهوا الحياة وحدكم وسنكون معكم في كل خطوة تخطونها، ومصر بأكملها أهلكم".

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

واتجه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عددا من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وتحتفل مصر في 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

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