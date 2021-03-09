مباحث التموين تضبط 1182 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1182) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2٫2 طن " لحوم مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (37٫4 طن "نشا، خل طعام، مكسبات طعم، فوسفات صوديوم توابل، ملح طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، عدد 12 ماكينة "تعبئة، طحن، خلط، لحام، طباعة، ميزان " أدوات إنتاج ).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (7٫35 طن "زيت طعام، سكر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.



ضبط (2 طن " ملح طعام " يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مزخن للسلع الغذائية) بمحافظة الغربية.



ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية).. لإستيلائه على



( 7٫350٫736 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز).



ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة).. بحوزته (2٫2طن "سكر تموينى" مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ).



ضبط (3 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.