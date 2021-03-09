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غياب الجماهير عن حفل انطلاق الشعلة الأولمبية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:32 م
دورة الالعاب الاوليمبية
دورة الالعاب الاوليمبية
وكالات
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تقرر أن تغيب الجماهير عن حفل انطلاق الشعلة الأولمبية المقرر إقامتها هذا الشهر، ويسمح لهم بالتواجد في الاصطفاف على طول المسار.

ذكرت يوميرو شيمبون اليومية، أن منظمي اولمبياد طوكيو المؤجل من صيف 2020 إلى المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا، يخشون الازدحام في الحفل المقرر 25 مارس في فوكوشيما، ومن المتوقع أن يمنعوا حضور ثلاثة آلاف شخص كما كان مخططاً.

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة المحلية: "التفاصيل بشأن الانطلاق الكبير للشعلة لا تزال قيد المناقشة".
وألغي مسار الشعلة الأولمبية قبل أيام من انطلاقه العام الماضي، عندما اتخذت اليابان ومسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية قراراً غير مسبوق بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام.

ووضع المنظمون قوانين صارمة لمسار الشعلة، إذ سيسمح للمشجعين بالاصطفاف، لكن سيتم حظر الصراخ والتشجيع، على أن يقتصر الامر على التصفيق واستخدام السلع الموزعة، كما سيُطلب منهم ارتداء الأقنعة، وتجنب الحشود، وحضور أجزاء معينة فقط من مسارها بالقرب من منازلهم.

وستنطلق الشعلة من موقع رمزي في فوكوشيما، لتسليط الضوء على دور طوكيو 2020، باعتباره "أولمبياد إعادة البناء"، تكريماً لجهود إعادة الإعمار بعد عشر أعوام من الزلزال التسونامي المميت، والكارثة النووية عام 2011 في شمال شرق اليابان.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو المقبل، وقد وضع المنظمون إجراءات صحية صارمة جداً لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي "بأمان"، على الرغم من المخاوف الصحية.

وسيتخذ المنظمون قبل نهاية الشهر الحالي القرار، بشأن السماح بحضور المتفرجين الأجانب من عدمه.

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