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وصول حكام بيراميدز ونكانا إلى القاهرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:42 م
طاقم حكام مباراة بيراميدز
طاقم حكام مباراة بيراميدز
محمد جمال
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وصل إلى القاهرة، طاقم حكام مباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا والمحدد لها يوم السادسة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأنهت إدارة العلاقات العامة بنادي بيراميدز  إجراءات استقبال طاقم الحكام في مطار القاهرة الدولي وإنهاء إجراءات الإقامة بالفندق، وأشاد الطاقم بحسن الاستقبال من جانب بيراميدز.

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