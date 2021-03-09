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رئيس المنطقة الأزهرية يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقه القليوبية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، والنقل لطلاب الصف الثانى الثانوي "الأدبي - والعلوم الإسلامية – والعلمي"، والاطمئنان على الإجراات الاحترازية لحماية الطلاب والقائمين على سير الامتحانات.

وبدأ "الشحات" جولته بزيارة معهد بنها النموذجي بنين ولجنة الشهادة الإعدادية بكفر الجزار، مشيدا باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الطلاب واللقائمين على سير الامتحانات بالمنطقة، على جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

كما تفقد الشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي، لجنة الشهادة الإعدادية المشتركة بكفر شكر، ولجان النقل بكفر شكر بنين وفتيات، رافقه السيد خطاب مسئول الأمن بالمنطقة، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، والعلوم الإسلامية، امتحاناتهم في مواد "اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ – الجغرافيا".

بينما يؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مواد "الجبر والتفاضل - وحساب المثلثات - تطبيقات الرياضيات - اللغة الأجنبية"، وتمر الامتحانات بالقليوبية بصوره منتظمة، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

فيما أوضحت غرفة عملية المنطقة المركزية الأزهرية، عدم رصد لجان المتابعة من مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم بالمنطقة أي مخالفات أثناء متابعتهم للامتحانات بكافة معاهد المنطقة.

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