eTurbonews يعلن: مصر ثاني المقاصد السياحية العالمية المفتوحة للزيارة

جاءت مصر في المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية العالمية الخمس التي كانت من أوائل المقاصد التي بدأت في استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك من خلال الفيديو القصير المنشور على موقع eTurbonews المتخصص في مجال السياحة والسفر، حيث نشر فيديو قصير تحت عنوان "المقاصد الدولية المفتوحة خلال جائحة كوفيد19".



وعرض الموقع من خلال الفيديو صورة للهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية القديمة المشهورة، ووالتي يأتيها السياح من أنحاء العالم المختلفة.



وأشار الموقع إلى أن مصر أعلنت عن استئناف العديد من الأنشطة السياحية بما في ذلك فتح منطقة أهرامات الجيزة منذ يوليو الماضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والسياحة العالمة، وكذلك وزارة الصحة المصرية.



يذكر أن ذلك يأتي في إطار المقالات والتقارير المستمرة التي تبرزها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية عبر منصاتها المختلفة.