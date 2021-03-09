إستعدادًا للصيف.. حملات مكبرة لتجميل وتنظيف مصيف بلطيم في كفر الشيخ



قال العميد هانى عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، أنه يجري شن حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونظافة الطريق الدولى الساحلى وقص وتهذيب الأشجار والنخيل وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية، مؤكدا إستمرار الحملة يوميًا لإنضباط الشارع ومنع التجمعات وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف 2021.



وأضاف عبد القوي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



وشدد رئيس بلطيم، علي ضرورة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بجميع القطاعات والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وازالة الحشائش الضارة بالإضافة الى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة وكذلك نظافة الطريق الدولى الساحلى ورفع كافة المخلفات أول بأول.



وأوضح رئيس مصيف بلطيم، أنه تتم متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم وشدد سيادتة على استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الحيوية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة وخاصة دور العبادة والمحال التجارية والمنشآت وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المدينة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.