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ألمانيا تسجل 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 4252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تم تسجيل 255 وفاة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة.

 

وقد أفادت بيانات المعهد، بأن إجمالي الإصابات بلغ 2.509.445 مليون، والوفيات 72189.

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