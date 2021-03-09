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السجن المشدد.. قانوني يوضح عقوبة المتحرش بطفلة داخل عمارة عقب القبض عليه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "، فجر اليوم فيديو لشخص يتحرش بطفله صغيرة داخل مدخل أحدي العمارات بالقاهرة، وعلي أثر ما ظهر بالفيديو قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه لمعاقبته علي فعلته.


ورصدت "الفجر "، العقوبة المنصوص عليها قانونًا للتحرش، وقال قانوني، أن الجاني قد لامس موضع العفة من الطفلة، فإننا إمام جناية هتك العرض التي توافرت فيها ظرف مشدد، وكون المجني عليها لم تبلغ الثانية عشر من عمرها وعليه تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات ولا تتجاوز ١٥ عاما، وفقًا لنص المادة ٢٦٧ عقوبات.


وتابع، إنه وفقا للمادة ١١٦ من قانون الطفل يتم مضاعفة العقوبة.

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