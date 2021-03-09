الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد موجة حارة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه عادة ما تشهد نهايات الفصول تقلبات في الأحوال الجوية وتشهد موجات تشبه الفصل الذي يليها.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتبقى 11 يوما على نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، ومن الوارد أن نتأثر بكتل هوائية خاصة بفصل الربيع، منوهًا بأننا نتأثر اليوم وغدًا بكتلة هوائية قادمة من الصحراء الغربية وصحراء الجزيرة العربية، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة العظمي اليوم على القاهرة لـ 30 درجة وهي أعلى من الأمس بـ 6 درجات، على أن تصل لـ 33 درجة غدًا.



