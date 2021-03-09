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وصفات تناسب صاحبات الشعر الدهني

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي وصفات مذهلة للشعر الدهني للتخلص من رائحته التي تسبب لك الاحراج، ويمكنك اتباع وصفة 
من الوصفات التالية للحصول على النتيجة المطلوبة:
 
البيض والليمون
المكونات :
2 بيضة + 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون .
الطريقة:
ضعي صفار البيض مع عصير الليمون وامزجهيم جيدا ثم قومي بفرده جيدًا على فروة رأسك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد يكرر مرتين أسبوعياً.
 
الشاي الأسود
المكونات:
نصف كوب من الماء +2ملعقة كبيرة من الشاي الأسود
الطريقة:
قومي بغلي الماء ثم ضيفي إليه أوراق الشاي ثم صفي  الأوراق واستخدمي ذلك الماء على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر يكرر مرتين أسبوعياً.

الصبار
المكونات:
3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون +1ملعقة كبيرة من جل الصبار +2 ملعقة كبيرة من الشامبو الخاص بكِ.
الطريقة:
امزجي هذه المكونات جيدًا واستخدميها كشامبو وبعدها قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرتين  أسبوعيا.

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