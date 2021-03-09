وصفات تناسب صاحبات الشعر الدهني

نقدم لك عزيزتي وصفات مذهلة للشعر الدهني للتخلص من رائحته التي تسبب لك الاحراج، ويمكنك اتباع وصفة

من الوصفات التالية للحصول على النتيجة المطلوبة:

البيض والليمون

المكونات :

2 بيضة + 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون .

الطريقة:

ضعي صفار البيض مع عصير الليمون وامزجهيم جيدا ثم قومي بفرده جيدًا على فروة رأسك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد يكرر مرتين أسبوعياً.

الشاي الأسود

المكونات:

نصف كوب من الماء +2ملعقة كبيرة من الشاي الأسود

الطريقة:

قومي بغلي الماء ثم ضيفي إليه أوراق الشاي ثم صفي الأوراق واستخدمي ذلك الماء على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر يكرر مرتين أسبوعياً.





الصبار

المكونات:

3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون +1ملعقة كبيرة من جل الصبار +2 ملعقة كبيرة من الشامبو الخاص بكِ.

الطريقة:

امزجي هذه المكونات جيدًا واستخدميها كشامبو وبعدها قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا.