وصول طفل العجانة مطار أسوان.. وحالته الصحية مستقرة

إستمرارًا للتواصل الإنسانى من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمتابعة حالة الطفل محمد مصطفى 15 سنة الشهير بطفل العجانة والذى تعرض لحادث إلقاءه بعجان أحد المخابز البلدية الذى يعمل به في أغسطس الماضي.





فقد أعطى المحافظ توجيهاته لمدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارة لنقل الطفل محمد إلى مطار القاهرة عقب إنتهاء فترة علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصى وتلقيه للعلاج الطبيعى.



حيث تم وصوله إلى مطار أسوان اليوم من خلال وزارة الصحة ومتابعة من الوزيرة الدكتورة هالة زايد، كما تم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل حيث أنها مستقرة.



وسيتلقى العلاج الطبيعى مجانًا بناءًا على توجيهات محافظ أسوان حيث سيتم إستكمال برنامجه العلاجى خلال الفترة القادمة من خلال الأطباء والإستشاريين المتخصصين بأشراف من الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى.