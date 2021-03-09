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18 مارس.. موسكو تستضيف مؤتمرا للسلام في أفغانستان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:11 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة تاس الروسية، بأن موسكو ستستضيف مؤتمرًا للسلام بأفغانستان في 18 مارس.

 

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في رسالة للرئيس الأفغاني أشرف غني، أن واشنطن تدرس جميع الخيارات بشأن أفغانستان، منها سحب قواتها بالكامل من هذا البلد. 

 

وقال بلينكن، في رسالته إن بين هذه الخيارات إتمام عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في موعد أقصاه أول مايو، كما اتفقت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان"، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

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