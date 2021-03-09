إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مسطرد بشبرا الخيمة

شهد طريق مسطرد بجوار ترعة الإسماعيلية، بشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة بجوار مصنع الغزل والنسيج، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر، وتقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بإنقلاب سيارة على طريق ترعة الإسماعيلية مسطرد بجوار مصنع الغزل والنسيج.



على الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة بطريق مسطرد ترعة الإسماعيلية بجوار مصنع الغزل والنسيج، وأسفر الحادث عن إصابة "مدحت.ع.م" ٥٩ عاما، الخصوص، مصاب بكسر بالترقوة اليمنى، و"أمينة.ع.ع"، ٥٠ عاما، الخصوص، مصابة بكدمات وسحجات، "رحاب.أ.ع"، ٢٨ عاما، مسطرد، جرح قطعي بالرأس، و"مالك.أ.م"، 3 أعوام، مسطرد، كسر أسفل الرسغ الأيمن، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر وتم عمل الإسعافات الأولية.