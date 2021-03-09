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بالخطوات.. مكياج كوري طبقيه يوم زفافك
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:08 م
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إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة ناعمة وهادئة في ليلة زفافكِ، يمكنك اعتماد المكياج الكوري للعروس:
1- كريم الأساس
استخدمي القليل من كريم الاساس بنفس درجة لون بشرتكِ لإخفاء آثار الحبوب أو البقع الداكنة.
2- مكياج العيون
عند تطبيق الآيلاينر، يتم الاكتفاء برسم خط رفيع فوق العينين، ويمكن أيضاً سحبه لخارج العين عند طية الجفن، مع تحديد بسيط عند الطرف.
3- البلاشر
يمكنك الاكتفاء بتطبيق لون وردي فاتح على الخدود، خاصة للعروس ذات البشرة الفاتحة، أو يتم تطبيق بلاشر وردي أو خوخي داكن، لإظهار الخدود بشكل أكثر وضوحا.
4- رسم الحواجب
يٌفضل عند تطبيق المكياج الكوري الخفيف للعروس، رسم الحاجبين بشكل مستقيم، بنفس لون الشعر دون إجراء أي تغييرات عليهما، مع ضرورة تجنب رسم الحواجب الرفيعة.
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