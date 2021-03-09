بالخطوات.. مكياج كوري طبقيه يوم زفافك

إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة ناعمة وهادئة في ليلة زفافكِ، يمكنك اعتماد المكياج الكوري للعروس:





1- كريم الأساس

استخدمي القليل من كريم الاساس بنفس درجة لون بشرتكِ لإخفاء آثار الحبوب أو البقع الداكنة.





2- مكياج العيون

عند تطبيق الآيلاينر، يتم الاكتفاء برسم خط رفيع فوق العينين، ويمكن أيضاً سحبه لخارج العين عند طية الجفن، مع تحديد بسيط عند الطرف.





3- البلاشر

يمكنك الاكتفاء بتطبيق لون وردي فاتح على الخدود، خاصة للعروس ذات البشرة الفاتحة، أو يتم تطبيق بلاشر وردي أو خوخي داكن، لإظهار الخدود بشكل أكثر وضوحا.





4- رسم الحواجب

يٌفضل عند تطبيق المكياج الكوري الخفيف للعروس، رسم الحاجبين بشكل مستقيم، بنفس لون الشعر دون إجراء أي تغييرات عليهما، مع ضرورة تجنب رسم الحواجب الرفيعة.