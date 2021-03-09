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إندونيسيا تجمع 312 مليون دولار من عطاء صكوك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان إن إندونيسيا جمعت 4.495 تريليون روبية (312.33 مليون دولار) في عطاء لبيع صكوك اليوم الثلاثاء، وهو أقل كثيرا من الهدف الاسترشادي وإنها تنوي إجراء مزاد إضافي في اليوم التالي.

وبلغ حجم العروض 17.98 تريليون روبية مقابل 24.24 تريليون روبية في عطاء 23 فبراير ، بحسب "رويترز". 

وكان متوسط عائد الصكوك المدعومة بمشروعات التي بيعت اليوم أعلى من الصكوك التي بيعت في عطاء سابق.


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