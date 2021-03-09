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"قيادات الوفد" يتوافدون على ضريح سعد باشا زغلول لإحياء ذكرى ثورة ١٩١٩

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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يحتفل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، بالذكرى 102 لثورة الشعب الكبرى 1919، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب الكائن بمنطقة الدقي.

وتوافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء بيت الأمة على ضريح سعد باشا زغلول، وذلك لإحياء الذكرى ١٠٢ لثورة ١٩١٩.

وحمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: «عاش الوفد ضمير الأمة»، وترأس الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 1919 التي أسست الدولة المصرية، وزرعت الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

من جانبه، قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن عدد من قيادات الحزب سوف يتوجهون إلي ضريح زعيم الأمة سعد باشا زغلول لإحياء الذكري الوطنية لثورة 1919 في 9 مارس، وذلك عندما خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه بجميع فئاته وطبقاته بثورة ضد المحتل البريطاني والمطالبة بالإفراج عن سعد باشا زغلول ورفاقه.

وأضاف سكرتير عام الحزب، أن قيادات الوفد سوف تتوجه إلي بيت الأمة وهو منزل سعد باشا زغلول بعد إنهاء الزيارة، مشيرًا إلي أن هذه الذكرى تخص كل المصريين وليس الوفديين فقط.

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