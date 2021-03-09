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القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة  للسيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1442ه.
 وجاء نصها:
          السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة
يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى وطننا الحبيب وشعبنا العظيم بكل اليمن والبركات.

كما أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة ويؤكدون لسيادتكم وفاءهم بالمهام الوطنية التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى، مقتدين بصاحب الذكرى فى البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل العليا والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطنا آمنا مستقرًا بعطاء وتضحيات أبنائها.  

حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة باليمن والبركات.
                                      وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

كما هنأ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية والسيد وزير الأوقاف بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

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