الخميس المقبل.. "وزير المالية" يفتتح مبنى مديرية قنا بعد تطويره بقيمة 3 مليون و500 ألف جنيها



حيث أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في وقت سابق، جولة تفقدية لمقر مبني المديرية المالية بمدينة قنا لمتابعة أعمال التطوير التي يشهدها المبني خلال الفترة الأخيرة، وتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة المبني وقاعة التدريب والمكاتب الإدارية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لدعم ميكنة كافة القطاعات الحكومية وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.



والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من العاملين بالمديرية ووجه خلال اللقاء بضرورة التركيز والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى وأعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي والتحديات الجديدة، ورفع قدراتهم لإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة.



حيث يجري تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية بتكلفة حوالي 3 مليون و500 ألف جنية بتمويل من وزارة المالية، وأن المبني يقع على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق، مشيرا اللي ان أعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من اجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.



يزور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظة قنا، الخميس المقبل، من أجل افتتاح أعمال المديرية المالية، بحضور محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.