Advertisements
أول تعليق من "الإفتاء" على واقعة تحرش رجل بطفلة في المعادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:23 م
محمود الجلاد
Advertisements
قالت دار الإفتاء إن التحرُّش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية في المجتمع.
واضافت الدار عبر الفيسبوك أن التحرش قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة، وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة؛ وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements