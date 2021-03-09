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أول تعليق من "الإفتاء" على واقعة تحرش رجل بطفلة في المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء إن التحرُّش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية في المجتمع.

واضافت الدار عبر الفيسبوك أن التحرش قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة، وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة؛ وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين

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طفله المعادي تحرش بطفله السوية

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