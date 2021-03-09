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أمهات مصر: امتحان كيمياء ثانية ثانوي صعب ويحتاج لوقت طويل.. والإنجليزي سهل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا علي سهولة إمتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلي أن بعض الطلاب واجهتهم مشكلة عند الدخول علي التابلت عند بدء الإمتحان لهدة دقائق ثم استطاعوا الدخول عليه.


بينما أكد عدد من أولياء أمور الطلاب علي صعوبة إمتحان مادة الكيمياء، لافتين أن الإمتحان تضمن أسئلة صعبة وتحتاج لوقت كبير للإجابة عليها وأن الوقت المخصص للإمتحان لا يتناسب معها.

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