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منظمة التعاون ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 5,6 % في 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
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رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5,6 % في 2021 بعدما كان 4,2 % معولة على آلاثار المتضافرة لخطة الانعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم، بحسب "الفرنسية".

وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة الثلاثاء "تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي واعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود" المفروضة. لكنها دعت المسؤولين "إلى تسريع انتاج اللقاحات" المضادة لفيروس كورونا.
   

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