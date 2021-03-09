لوف يرحل عن منتخب ألمانيا

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن المدرب يواخيم لوف سيترك منصب المدير الفني للمنتخب الألماني بعد كأس الأمم الأوروبية، المقررة منتصف هذا العام.





قال الاتحاد في بيان: "لوف طلب الاستغناء عن عقده حتى نهائيات كأس العالم 2022، بعد البطولة القارية بين 11 يونيو و11 يوليو .





وأصبح لوف مدرباً رئيسياً في عام 2006، وقاد ألمانيا للفوز بلقب كأس العالم 2014، لكنه تعرض لانتقادات بسبب النتائج المتواضعة مؤخراً.





وأضاف: "اتخذ الخطوة بوعي شديد، ومليء بالفخر والامتنان الكبير، ولكن في نفس الوقت ما زلت متحمساً للغاية عندما يتعلق الأمر ببطولة أوروبا المقبلة".





وواصل: "تمكنت من العمل مع أفضل لاعبي كرة القدم في البلاد لما يقرب من 17 عاماً، ودعمتهم في تطورهم، حققت معهم انتصارات كبيرة وهزائم مؤلمة، ولكن قبل كل شيء العديد من اللحظات الرائعة والساحرة ليس فقط الفوز بلقب 2014 كأس العالم في البرازيل".