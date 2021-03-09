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العاصمة الإدارية تمثل إعلان جمهورية جديدة.. ماذا قال السيسي خلال الندوة التثقيفية؟

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة لجموع الشعب المصري، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، كدم الشهداء الذي دفع ثمنًا لبقاء الدولة.

ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد.

ضحوا بأرواحهم
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، بقوله؛ "إن كلام أسر الشهداء وآلامهم، لن نستطيع تخفيفه.. والسيرة بتقولنا حاجة واحدة بس خلوا بالكم من بلدكم".

التضحية من أجل مصر
وأوضح السيسي، أن الشهداء قدموا دمائهم حتى تعيش البلد، متابعًا؛ "التغيير الذي حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر، فالجيش والشرطة من شعب مصر، وكل إنسان يضحى من أجل مصر هو من شعب مصر".

تضحيات شهداء الوطن
وأشار الرئيس، إلى أن شهداء الوطن قدموا أمر عظيم من أجل الدولة المصرية، قائلا: "بكل القيمة والعظمة التي قدمها الشعب المصرى.. مفيش مكان في مصر إلا لما قدم شهيد في الجيش أو الشرطة أو باقى مؤسسات الدولة.. ومؤخرًا أهلنا من القطاع الطبي".

تطوير الريف المصري
وعلى صعيد آخر، تطرق الرئيس السيسي، إلى الحديث عن مبادرة تطوير الريف المصري و"حياة كريمة"، التي تجهزها الحكومة، بالسعي لتغيير حياة المواطنين للأفضل، مؤكدًا أنا بتابع تعليقات المواطنين فى قرى مصر.

وتابع "مهم أوى أنكم تعرفوا، أنا بكلم المصريين في الريف إنكم تساعدونا، ليه وبإيه، بشوف التعليقات في الريف.. وعلينا إدراك هذا الأمر".

جائحة كورونا
وعلى صعيد آخر، أشاد السيسي، بأداء الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، موضحًا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات سيبقى خالدا فى الذاكرة.

إدارة الحكومة لكورونا
كما وجه الرئيس، التحية للحكومة، للجهود التي بذلتها في إدارة تداعيات أزمة كورونا، وتوفيرها كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات جائحة كورونا".

العاصمة الإدارية
وفيما يخص افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وصفه السيسي، بأنه يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.  

وحول تطوير المحافظات، أوضح الرئيس، "لم نترك المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات، وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".


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